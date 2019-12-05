كونتي: يجب أن يكون لأمريكا دوراً أساسياً بالملف الليبي

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، على ضرورة أن يكون للولايات المتحدة دورا أساسيا في الملف الليبي، قائلا: “إنه بإمكان الولايات المتحدة، بل يجب عليها أن يكون لها دوراً أساسياً في الملف الليبي”.

وأضاف كونتي خلال مؤتمر صحفي عقده في لندن على هامش حضوره قمة الناتو أمس الأربعاء، إن “للولايات المتحدة دوراً أساسياً بالتأكيد في منطقة المتوسط الموسعة، وكذلك الأمر بالنسبة لليبيا أيضًا”، مشيرا إلى مشاركتهم الدائمة مع أمريكا في هذه الملفات سابقا، على حد قوله.

وعن إمكانية الوصول إلى حل للأزمة الليبية، قال كونتي: إنه “بصرف النظر عنهم في محاولة لتوجيه الحل السياسي، ستكون نهاية الصراع الليبي أمر يستحيل التفكير فيه”، حسب رأيه.

أما بالنسبة للقمة الرباعية المصغرة التي التأمت يوم الثلاثاء دون مشاركة إيطاليا، فقد علق كونتي قائلا: “كانت قمة عن سورية، وقد نشأت بصيغة أخرى، واختتم منوها إلى أنه “لا أحد يتحدث عن ليبيا دون إشراك إيطاليا بالأمر”.

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