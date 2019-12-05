«داعش ليبيا» يبث فيديو جديد لإعدام شخصيات عامة موالية لـ«حفتر»

نشر تنظيم داعش ليبيا، اليوم الخميس، فيديو جديد يظهر فيه إعدام لشخيصات عامة، زعم التنظيم المتطرف أنهم كفرة ومرتدين وتم إعدامهم لأنهم مواليين للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأظهر الفيديو الذي نشر على مواقع تختص بأخبار الجماعات الإرهابية تحت عنوان ” وأخرجوهم من حيث أخرجوكم”، إعدام شخصيات داخل بيوتها وفي الطرقات عبر إطلاق النار على رؤوسهم وأجسادهم .

وجاء في الفيديو، ومدته 31 دقيقة، أن تنظيم داعش ليبيا يقتحم مقرات ومنازل الشخصيات العامة وعمداء البلديات التابعة للقيادة العامة للجيش ويتم تصفية كل من تجده عن طريق إطلاق النار على رؤوسهم والتمثيل بجثتهم وبعد ذلك تشعل النيران في المكان بكل محتوياته.

كما بث داعش خلال الفيديو، مقاطع فيديو تظهر امتلاكهم لأسحله ثقيلة وتواجدهم على مناطق حدودية لبعض البلديات، كما أظهر لجان تابعة لهم تفتش المارة وتسألهم عن مؤيديهم ومعارضيهم ومن يستدل عليه أنه تابع للجيش أو القيادة يتم تصفيته في الحال.

وقال رجل ملثم داخل الفيديو، إنه “على أرض الخلافة في ليبيا” وأنهم يطهرون البلاد من كل الكفرة والمتمردين والخائنين الذي يتبعون حفتر والجيش بحسب زعمهم، محذرًا أي شخص يدافع عن الجيش بأن مصيره سيكون النار في الدنيا والآخرة.

وأظهر الفيديو، أيضًا سيارات تحمل آليات عسكرية تحمل أشخاص يرتدون ملابس سوداء يسيرون في منطقة صحراوية إلى جانب عناصر ارتدوا ملابس عسكرية حملوا رشاشات في أيديهم.

وأطلق عناصر التنظيم النار معا على رؤوس مجموعة الرجال الذين جثوا على ركبهم أمامهم، بينما قام العناصر الآخرون بذبح مجموعة الرجال بعدما جلسوا على ظهورهم، وسط صراخ الضحايا ومشاهد ذبح وحشية.

وبحسب الفيديو، فإن الذين أعدموا هم من “أتباع حفتر والجيش”.

المصدر: صحيفة المسار الليبية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية