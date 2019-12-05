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دبرز: ليبيا ستنصاع لأي قرار قضائي دولي يتخذ بشأن مذكرتي التفاهم بين السراج وتركيا

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الإستشاري بلقاسم دبرز أن الموقف المصري الرافض لتوقيع مذكرتي تفاهم حول الحدود البحرية بين حكومة الوفاق وتركيا نوعاً من التجاوز، مؤكداً أن دولة ليبيا ستنصاع لأي قرار قضائي دولي يتخذ بشأن تلك المسألة.

دبرز قال في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” إن الانتقادات المصرية للأسف تجاوزت الحدود وأصبحت تتدخل في الشأن الليبي الخاص، مشيراً إلى أن ذلك غير مقبول إطلاقاً فهو انتقاصاً من سيادة الدولة.

وأكد أنه على أنه إذا ما أحيلت هذه القضايا المتخاصم عليها في أعالي البحار لجهات قضائية ذات اختصاص فحتماً دولة ليبيا ستمتثل لأي حكم صادر بالخصوص.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • اى محامى مبتدأ يستطيع ان يحصل على حكم قضائى من اى محكمة ليبية ببطلان اتفاق الفنكوش من اول جلسة ولكن المشكلة ما هى بنود الاتفاق التى سيقدما المحامى للمحكمة فلا احد يعرفها فى مثل زياط دبرز هواء رائحته كريهه لايمكن الامساك بها

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