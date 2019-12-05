التشريعيه المصرية: اتفاق السراج وتركيا يعد لعباً بالنار في منطقة تحتاج للهدوء وليس إشعال الأوضاع

ليبيا – أعلن رئيس حزب الوفد رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري المستشار بهاء الدين أبوشقة رفضه التام للاتفاق الأمني البحري الذي أبرمته حكومة الوفاق مع الحكومة التركية، معتبراً الاتفاق باطلاً جملةً وتفصيلاً.

أبوشقة أكد وفقاً لموقع “مصراوي” على أن حزب الوفد يرفض مثل هذه الاتفاقيات والمذكرات الأمنية التي لا تتوافق مع مواثيق ومعاهدات الاتفاقيات الدولية وتتعارض مع كل خطوات المجتمع الدولي لإعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط عامة وليبيا بشكل خاص.

ولفت رئيس حزب الوفد إلى أن مذكرتي التفاهم أمنياً وبحرياً تؤديان إلى إفشال كل الجهود المبذولة لتحقيق وحدة الشعب والخروج من المأزق الذي تعيشه الجارة الشقيقة منذ سنوات.

وأشاد أبوشقة برفض الجيش والبرلمان لما وقعته حكومة فائز السراج من اتفاقيات مع تركيا، محذراً من مثل هذه الإتفاقيات التى تعكر صفو السلم والأمن بالمنطقة.

كما إعتبر أن اتفاق الحكومتين يمثل لعباً بالنار في منطقة تحتاج إلى الهدوء وليس إلى إشعال الأوضاع، مطالباً بأن تعمل دول حوض البحر المتوسط على الاتحاد ضد المخططات العثمانية الرامية إلى تفتيت الدول العربية للسيطرة عليها.

وطالب أبوشقة المجتمع الدولي بإيقاف أطماع أردوغان الذي يسعى إلى إشعال المنطقة وتخريب العلاقات بين الدول.

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