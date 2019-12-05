بوشناف يكلف مدراء أمن جدد للأصابعة والعربان

ليبيا – أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف قرارًا بشأن تسمية مدراء أمن في الاصابعة والعربان بالجبل الغربي .

ونص القرار ذي رقم (1020) لسنة 2019 ميلادي الصادر أمس الأربعاء على تسمية عقيد / صالح ابودوير مديرا لمديرية أمن الأصابعة، وتسمية مقدم / امبارك أبوراوي مديرا لمديرية أمن العربان.

وكانت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة قد أشرفت من خلال وكيلها للمنطقة الغربية على عدة مهام خلال الفترة الماضية من بينها افتتاح مركز شرطة جديد في مدينة صرمان وغيره من الأعمال .

المرصد – متابعات

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