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الشاطر عن إتفاقيات تركيا والسراج: نؤيد هذه الاتفاقيات لأننا بحاجة إلى حليف قوي

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 وعضو المجلس الإستشاري عبدالرحمن الشاطر على تأييد مجلسهم للإتفاقية الموقعة بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وتركيا، معتبراً أن ذلك حق مشروع للدولتين.

الشاطر قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إن أي جهة أو دولة لديها إعتراض على هذه الإتفاقية لإعتقادها أنها متضرر منها عليها اللجوء إلى القضاء.

وإستطرد حديثه:” أرجوا أن لا تؤخذ هذه الإتفاقية ومذكرة التفاهم حجة لزيادة التوتر في ليبيا، أعتبرها زوبعه في فنجان وستهدئ مع الزمن وتنفذ هذه الخطوة التي تمت بين تركيا وليبيا بغض النظر عن ردود الفعل والمتضرر عليه أن يتقدم للمحاكم الدولية للفصل في الإشكال إن كانوا يعتبرونه كذلك”.

كما أشار إلى أن مجلس الدولة بيّن تأييده لمذكرة التفاهم سواء في تصريحات أو تغريدات على منصات التواصل بالإضافة لإجتماع رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري مع السراج، مشدداً على أن البلاد بحاجة لحليف قوي.

وعلق على زيارة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى السعودية في هذا التوقيت، معتبراً أن هدفها حشد التأييد لما وصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة ‘لى العاصمة) ولإفشال أي حل.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • اتحداك ياشاطر ان تقول ماهى بنود هذه الاتفاقية الفنكوشية بغض النظر عن بطلانها لمخالفتها لاتفاقية الصخيرات والاعلان الدستورى فالرئيس التركى منتخب ويعرض اى اتفاقية على البرلمان لاقرارها وحتى الان لم يعلن عن بنودها لان السراج وقع على بياض ثم يقود اردوغان بوضع بنودها بصفته سلطان محتل لليبيا يامختل عقليا مثل اى اخوانى شاطط وعموما رب ضارة نافعة فهى جعلت الشعب الليبى كله يصطف خلف الجيش الوطنى لانه عرف انه على حق لم ينتظر اى اوهام جديدة فى غدامس ورفع شعار لا صوت يعلوا على صوت المعركة لتحرير ليبيا من الخوان عملاء الاحتلال الخارجى ويرتبط وجودهم بدعهمه له

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