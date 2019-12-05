لجنة الانتخابات تقيم الوضع في درنة لإجراء انتخابات بلدية

أخبار ليبيا24

زار رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، المستشار جمال عبدالشفيع، رفقة وفد من اللجنة بلدية درنة لتنظيم عدة ملتقيات مع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية لتقييم مدى استعداد البلدية لإجراء الانتخابات البلدية.

واجتمع رئيس اللجنة والوفد المرافق له مع رئيس المجلس التسييري لبلدية درنة ومراقب التعليم بالبلدية ومسؤولي الإعلام ومفوضية المجتمع المدني وبحضور منظمات المجتمع المدني.

كما اجتمع مع مسؤولي الأجهزة الأمنية لتقييم الوضع الأمني، واختتمت جولة اللجنة باجتماع مع مسؤولي مصلحة الأحوال المدنية في درنة.

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