بدء صيانة المهبط الرئيسي في مطار معيتيقة

بدأت أعمال الصيانة السريعة للمهبط الرئيسي في مطار معيتيقة الدولي، إذ باشرت الشركة المنفذة المشرع أعمال كشط وإزالة بعض الأجزاء المتهالكة من المهبط، التي تحتاج إلى إعادة الرصف.

وتسلمت الشركة أمس الأربعاء الموقع، والمتعاقد على تنفيذها من قبل جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، حسب بيان مصلحة المطارات بوزارة المواصلات في حكومة الوفاق، على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك».

وأشار البيان إلى استمرار المساعي الحثيثة لعودة فتح المطار أمام حركة الملاحة الجوية في منتصف شهر ديسمبر الجاري.

عودة الملاحة الجوية

وأعلنت مصلحة المطارات يوم الأحد الماضي، استئناف العمل بالمطار يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر، بداية بشركتي الخطوط الجوية الليبية والأفريقية، ثم تباشر باقي الشركات الناقلة التشغيل تباعا وبشكل تدريجي.

وسبق أن صرح وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق، ميلاد معتوق، في أكتوبر الماضي باستئناف حركة الرحلات بالمطار تدريجيا خلال أسابيع.

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وبالتزامن، كشف المبعوث الأممي، غسان سلامة، عن تدشين محطة وصول خاصة بالأمم المتحدة في مطار معيتيقة، قائلا إن وجود البعثة «سيضيف إلى الطابع المدني للمطار، ويقضي على أي حجة باستعمال المطار لأي أهداف عسكرية».

وتقرر إغلاق مطار معيتيقة منذ مطلع سبتمبر الماضي بعد تعرضه إلى قصف صاروخي على مدرج المطار، الذي كان يستعد لاستقبال دفعة من الحجاج، مما أسفر عن إصابة أربعة مواطنين بينهم ثلاثة حجاج (امرأة ورجلان) ومواطن آخر، وتعرض 30 حالة أخرى لإغماء وارتفاع في معدلات الضغط والسكري نتيجة للهلع. وكان هذا القصف هو الثامن منذ يوليو الماضي والثاني والعشرين منذ اندلاع حرب العاصمة طرابلس في أبريل الماضي.

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