وزير الطاقة التركي: سنبدأ فوراً باستكشاف النفط والغاز في مناطق الاتفاق التركي الليبي

ليبيا – أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز أن مؤسسات بلاده المرخص لها سوف تبدأ بأعمال لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز شرق البحر الأبيض المتوسط في إطار الاتفاق التركي-الليبي.

دونماز خلال تصريحات للصحفيين في مقر الوزارة بالعاصمة التركية أنقرة اليوم الأربعاء وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية قال إن مذكرة التفاهم “التركية – الليبية” (اتفاقية السراج – تركيا) حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية أحبطت المحاولات الرامية إلى إقصاء تركيا من المعادلة في شرق المتوسط على حد زعمه.

وأوضح أن تركيا تواصل منذ فترة طويلة أعمال التنقيب والمسح السيزمي عبر سفنها في شرق المتوسط وأن عملية التنقيب الخامسة تجري حاليًا جنوبي جزيرة قبرص ،مشدداً على أن المذكرة تتوافق مع القانون البحري الدولي حسب زعمه.

وأضاف:”ستبدأ مؤسساتنا التي سنمنح تراخيص لها،كما في المناطق الأخرى،أعمالها حول استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في مناطق النفوذ في إطار الاتفاق مع ليبيا”.

وزير الطاقة التركي بيّن أن البدء بهذه الأعمال يتطلب المصادقة أولًا على الاتفاق من قبل برلماني البلدين ،مضيفاً:”بعد اكتمال هذه العملية، سيتم إجراء أعمال الترخيص”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية