الليبية للانتخابات تنظم ورشة حول مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات

نظمت المفوضية الليبية العليا للانتخابات، بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES)، برنامجاً تدريبياً حول المشاركة الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة تحت عنوان: “التدقيق على محطات الاقتراع والتصميم المعماري سهل الوصول”، وذلك بالعاصمة التونسية (تونس)، خلال الفترة من 4إلى 6 ديسمبر الجاري.

حضر البرنامج عضوا مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، وأبوبكر مردة، ورئيسة وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية ماجدة الكاتب، وعدد من موظفي المفوضية، وممثلون عن وزارة التعليم، وعن منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وافتتح الشعاب، الجلسة الأولى مشيراً إلى أهمية هذه المناسبة للتأكيد على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة السياسية، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وأوضح في كلمته أهم التدابير التي اتخذتها المفوضية في سبيل تعزيز مشاركتهم، ومن أهمها استحداث وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية.

هذا وتضمن برنامج التدريب جملة من المحاور من بينها: أهم الأطر القانونية لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، واستعراض المفاهيم والنماذج المتعلقة بمحطة الاقتراع التي تسهل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. مع عرض نموذج لمحطة اقتراع يراعى فيها التصميم المعماري المناسب الذي يفي بشروط الوصول.

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