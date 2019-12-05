الكهرباء تكشف أسباب انقطاع التيار عن منطقة الجنين

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن تعرض أحد الخطوط التابعة بالعاصمة طرابلس لها لاعتداء بالسرقة مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين بمنطقة الجنين.

وقال الشركة، أنه وفي إطار الاعتداءات المستمرة على مكونات الشبكة الكهربائية التي تشكل أكبر عائق أمام الشركة في الحفاظ على مكونات الشبكة بما يضمن تقديم الخدمة لكافة المواطنين، تعرض أمس الاربعاء خط الكهرباء 11 ك.ف بن عزيزة الفرعية / الوحيدات بدائرة توزيع الحي الصناعي التابعة لإدارة توزيع طرابلس، للاعتداء وسرقة تفريعة (اسلاك بمسافة 1050 متر) والمغذية لعدد (3) محولات ضغط منخفض مما تسبب ذلك في انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين بمنطقة الجنين.

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