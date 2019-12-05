المسماري: الجيش سيؤمن مستقبلًا زاهرًا لليبيين وهذا عهدنا

أخبار ليبيا24

قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، أن مستقبل الليبيين سيكون زاهرًا بتأمين من الجيش الوطني بعد الانتهاء من معركة تحرير طرابلس.

وجدد المسماري، في مؤتمر صحفي في بنغازي يوم الأربعاء، تأكيد الجيش الوطني على أنه الحرب التي يقودها في ليبيا هي تلبيّة لنداء الوطن ولنداء الليبيين، الذين تضرروا من جرائم الإرهابيين والجماعات الإجرامية على مدى السنوات الماضية.

وقال المسماري، إن الجيش أصبح الآن يخوض قتالًا داخل العاصمة لتحريرها من سطوة الجماعات المسلحة وأصبح يتقدم في كافة قواطع العمليات في الغرب الليبي، مشيرا إلى أن سرايا من الجيش تقدمت نحو مصراتة.

وأوضح، أن قوات الجيش تمكنت من التقدم في عين زارة وخلة الفرجان والهضبة، كما حققت تقدما مهما في العزيزية.

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