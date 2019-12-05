تعليم الوفاق تطلق حملة خد خطوة

أعلن مكتب ضمان الشفافية ومكافحة الفساد بوزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق، انطلاق حملة (خد خطوة) وتنظيم ورشة عمل بعنوان (تعريف الفساد، أنواعه وطريقة الوقاية منه).

وأوضح مدير المكتب فاضل بن سعد، أن الحملة تهدف إلى نشر الوعي والتثقيف بأهمية مكافحة الفساد ومدى حيوية هذا المفهوم في بناء الدولة الحديثة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساوة بين أفرادها، لافتا إلى أن الحملة ستقام داخل المؤسسات التعليمية وستشمل العديد من الفعاليات والأنشطة وستستمر خلال الأيام القادمة والتي سيصادف فيها احياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد وذلك يوم 9 ديسمبر.

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