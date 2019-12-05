الثني يحذر من تداعيات الاتفاق بين السراج وتركيا

حذر رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، من تداعيات خطيرة لاتفاقية تركيا وحكومة الوفاق في حال تنفيذها.

وقال الثني في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية، إن الاتفاقية الأمنية بين تركيا وحكومة الوفاق من الناحية الدستورية والقانونية باطلة، لأنها لم تحظ باعتماد البرلمان الشرعي الوحيد في ليبيا.

وعن احتمالية أن يؤدي الاتفاق إلى تأجيج الوضع في طرابلس، أشار الثني إلى أن معظم القبائل معترضة عليها، كما أن كل الدول المحيطة التي لها مصالح مثل اليونان وقبرص ومصر بدأت تستدعي السفراء الأتراك لمعرفة أبعاد هذه الاتفاقية.

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