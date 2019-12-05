رفض مصري فرنسي لاتفاقية الوفاق وتركيا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، على عدم مشروعية الاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق.

وشدد الوزيران على أن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بتوقيعه للاتفاقية، قد تجاوز الصلاحيات الممنوحة له بموجب الاتفاق السياسي.

واعتبر شكري ولودريان أن مذكرتي التفاهم تنتهكان قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بشأن حظر السلاح إلى ليبيا.

وكان رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري بهاء الدين أبوشقة، قد أعلن رفضه التام للاتفاق الأمني البحري الذي أبرمته حكومة الوفاق مع تركيا معتبرا الاتفاق باطلا.

وأعلن أبوشقة رفضه لمثل هذه الاتفاقيات لافتا إلى أن مذكرتي التفاهم أمنيا وبحريا تؤديان إلى إفشال كل الجهود المبذولة لتحقيق وحدة الشعب الليبي، وحذر من مثل هذه الاتفاقيات التي تعكر صفو السلم والأمن بالمنطقة.

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