«الأرصاد»: اعتدال الطقس على غالبية المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اعتدال الطقس على غالبية مناطق البلاد، بينما تبقى مناطق بالخليج والشمال الشرقي تحت تأثير امتداد منخفض جوي، مصحوب برياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وتكون نشطة نسبيا نهار اليوم على مناطق إجدابيا وسهل بنغازي.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال الغربى بين 18 و24 درجة مئوية، وبين 21 و28 درجة مئوية على باقي المناطق، ثم تسجل انخفاضا طفيفا وتدريجيا مساء اليوم على مناطق الشمال الشرقي.

رأس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع ظهور ضباب خفيف هذه الليلة، وصباح الغد على بعض المناطق.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و24 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى مساعد – الواحات – مراده

السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع ظهور ضباب خفيف على بعض المناطق الليلة، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهار اليوم، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و26 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العالية، وتكون الرياح شمالية شرقية ثم شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة بين 22 و27 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و25 درجة مئوية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا