سفيرة ليبيا بالمغرب: سحب اعتماد الوفاق يعني سقوط النواب

اعتبرت سفيرة ليبيا لدى المغرب، رانية الصيد، أن الطلب الذي تقدّم به مجلس النواب لأمين عام الأمم المتحدة بشأن سحب اعتماده لحكومة الوفاق، طلب غير قانوني، وأنه مجرد رد فعل للتشويش على العملية السياسية.

وأشارت الصيد في تصريحات لـ”إندبندنت عربية” إلى أن قرار سحب الاعتماد من حكومة الوفاق يعني سقوط مجلس النواب أيضاً، كونهما جزء من ذات الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، الذي انبثقت عنه حكومة الوفاق، ومجلس النواب، كجسم تشريعي، ومجلس الدولة كجسم استشاري، حسب قولها.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد فيها أن المذكرة الموقعة بين تركيا والوفاق تمثل خطورة على الدولة الليبية ومستقبلها وأمنها، كما جاء فيها أن التعاون العسكري بين الوفاق وتركيا لا يحتاج إلى مذكرة تفاهم فهو قائم بطريقة غير قانونية.

وأوضح صالح أن الهدف من المذكرة هو استباحة أراضي الدولة الليبية وأجوائها وموانئها ومياهها الإقليمية من قبل الجيش التركي فهي اتفاقية في صورة مذكرة تفاهم يترتب عليها احتلال تركي لأراضي ليبيا.

وطالب رئيس مجلس النواب في ختام الرسالة بسحب اعتماد حكومة الوفاق، واعتماد مجلس النواب وعدم الاعتراف بالمذكرة الموقعة، منوهاً إلى أن هذه المذكرة تُخالف بنود ما ورد في الاتفاق السياسي المُعتمد من قبل مجلس الأمن الدولي، الذي يتضمن في أحد بنوده التزام الحكومة بحماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلالها وسيطرتها التامة على حدودها الدولية.

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