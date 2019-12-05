“بلدي جادو” ينفي دعم الأمازيغ للجيش

جدد المجلس البلدي جادو والمجالس العسكرية والأعيان وعدد من مؤسسات المجتمع المدني رفضهم لما أسموه إعادة الحكم العسكري إلى ليبيا والذي دفع ثمنه الشعب الليبي في سنوات سابقة.

وأشار بيان صادر عن تلك المؤسسات إلى أن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا هو الممثل الوحيد والمخول لتمثيل الأمازيغ والتحدث باسمهم في كل قضايا الوطن محليا ودوليا.

ونفى البيان دعم الأمازيغ للجيش الوطني وقائده المشير حفتر، مشيرا إلى أنها محاولات يتم التسويق لها من خارج المؤسسات المذكورة داعين إلى رفع الغطاء الاجتماعي عن كل من يحاول شق صف الأمازيغ ويحاول الخروج عن الشرعية الوطنية.

ودعا البيان المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن العاصمة طرابلس وبناء دولة القانون والمؤسسات الدستورية وتكوين الجيش والشرطة وفق أسس قانونية وعلمية.

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