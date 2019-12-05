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“بلدي جادو” ينفي دعم الأمازيغ للجيش

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جدد المجلس البلدي جادو والمجالس العسكرية والأعيان وعدد من مؤسسات المجتمع المدني رفضهم لما أسموه إعادة الحكم العسكري إلى ليبيا والذي دفع ثمنه الشعب الليبي في سنوات سابقة.

وأشار بيان صادر عن تلك المؤسسات إلى أن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا هو الممثل الوحيد والمخول لتمثيل الأمازيغ والتحدث باسمهم في كل قضايا الوطن محليا ودوليا.

ونفى البيان دعم الأمازيغ للجيش الوطني وقائده المشير حفتر، مشيرا إلى أنها محاولات يتم التسويق لها من خارج المؤسسات المذكورة داعين إلى رفع الغطاء الاجتماعي عن كل من يحاول شق صف الأمازيغ ويحاول الخروج عن الشرعية الوطنية.

ودعا البيان المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن العاصمة طرابلس وبناء دولة القانون والمؤسسات الدستورية وتكوين الجيش والشرطة وفق أسس قانونية وعلمية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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