المسماري: القوات المسلحة تخوض حربًا تلبية لنداء الوطن والليبيين

بنغازي-العنوان

أكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، أن القوات المسلحة تخوض معركة كبيرة تلبيّة لنداء الوطن ولنداء الليبيين، الذين تضرروا من جرائم الإرهابيين والجماعات الإجرامية على مدى التسع سنوات الماضية.

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي في بنغازي يوم الأربعاء، أن القوات المسلحة تسير الآن نحو تحرير العاصمة من أجل إعادة الكرامة للوطن، مبشرًا بأن مستقبل الليبيين سيكون زاهرًا بتأمين من القوات المسلحة.

وكشف المسماري، عن أرقام مفزعة لضحايا الاغتيالات والقتل والتعذيب والتفجيرات الإرهابية في السنوات الماضية، التي طالت الليبيين والعرب والأجانب على حد سواء في ليبيا منذ سنة 2011.

وكشف المسماري أن عدد ضحايا الاغتيالات في ليبيا التي أحصتها فقط القوات المسلحة بالأسماء منذ عام 2011 وحتى 2019 وصل لنحو (1401) ضحية، وأن إجمالي ضحايا القتل والتعذيب والتفجيرات الإرهابية من عام 2011 وحتى 2013 وصل لـ (2352)، فيما بلغ إجمالي ضحايا القتل والتعذيب والتفجيرات الإرهابية من عام 2014 وحتى 2018 (424) بينهم ضحايا عرب وأجانب.