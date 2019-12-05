نائب أردوغان: البرلمان التركي سيصوت اليوم على الاتفاقية البحرية التاريخية مع ليبيا

ليبيا – أعلن فؤاد أوكطاي نائب الرئيس التركي أنه من المرتقب أن يصوت اليوم الخميس البرلمان التركي على الاتفاق الموقع مع السراج بشأن ترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني والعسكري.

أوكطاي كشف أن التصويت سيكون على الاتفاقية التي وصفها بـ”التاريخية” بين تركيا والرئاسي، مضيفاً أنه بذلك سينتصر السلام في شرق المتوسط، وستفوز الأخوة التركية- الليبية حسب تعبيره.

ويضع طرح هذه المذكرة للتصويت أمام البرلمان التركي علامات استفهام حيث أن خارجية الوفاق قد أعلنت أن ما تم توقيعه هو مذكرات تفاهم لا تحتاج إلى تصديق من برلماني تركيا وليبيا، حيث أن ما يحتاج إلى تصديق البرلمانات هو الاتفاقيات بين الدول وليس مذكرات التفاهم.

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