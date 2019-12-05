وفد النواب ينسحب من ملتقى برلمانيون من أجل القدس.. لهذا السبب

أعلن عضو مجلس النواب عادل محفوظ، اليوم الخميس، انسحاب الوفد الليبي من المشاركة في ملتقى “برلمانيون من أجل القدس”.

وقال محفوظ، إن الانسحاب جاء بعد تسجيل اعتراض الوفد الليبي على أجندة المنظمة المعدة للملتقى ومتاجرتها بالقضية الفلسطينية، وعلى ما صدر عن الوفد الجزائري من إساءة تجاه ليبيا، بحسب تعبيره.

كما أوضح محفوظ، بأن انسحابه رفقة عضو المجلس محمد اجديد الممثلين لمجلس النواب الليبي، جاء نظرا لإعداد برنامج الملتقى الذي أقيم في المغرب قد تم داخل تركيا من قبل جماعة الاخوان المسلمين وفقاً لأجنداتها.

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