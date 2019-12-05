مناقضًا كل الجهات التي أكدت عدم قانونيتها.. المشري: اتفاق الوفاق وتركيا شرعي وقانوني

أخبار ليبيا24

جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري تمسكهم بمذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا؛ معتبرًا أن المذكرة قانونية وشرعية بناء على ما جاء في الاتفاق السياسي الليبي.

وقال المشري في لقاء مع قناة (تي آر تي) التركية التي تبث باللغة العربية، إن من حق ليبيا الانتفاع بموارد النفط والغاز رغم محاولات بعض الدول، إقصاء تركيا وليبيا والتشكيك في حقهما في استغلال الموارد الطبيعية.

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لـ”حكومة الوفاق، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

أكد المجلس الأعلى للدولة، في بيان يوم الثلاثاء، تمسكه بالمذكرة وشدد على “أهميتها وصحتها وآثارها الإيجابية في حماية مقدرات الليبيين وشرعيتها وتوافقها التام مع أهداف بنود الاتفاق السياسي والتشريعات الليبية”.

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