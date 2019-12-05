البريقة تؤكد إعادة ضخ الوقود بين مستودعي الزاوية وطرابلس

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط إعادة الضخ لوقود البنزين من مستودع الزاوية النفطي الى مستودع طرابلس بعد انتهاء أعمال الصيانة على الخط الرابط بين المستودعين من قبل فني قسم الصيانة بمنسقيه الخطوط التابعة للإدارة العامة للتشغيل.

وأوضحت لجنة إدارة الشركة أن الفنيين قاموا بإجراء الاختبارات اللازمة على الخط للتأكد من أن عملية صيانته قد تمت على أكمل وجه من قبل مختصي الشركة.

وأكدت شركة البريقة بأن الأمور التشغيلية للخط تسير بشكل اعتيادي وطبيعي، داعية المواطنين بالمواطنين عدم الانجرار وراء الشائعات.

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