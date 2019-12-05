أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، توقف الإنتاج في حقل الفيل النفطي؛ «بسبب إغلاق غير قانوني لأحد الصمامات الموجودة على خط أنابيب التصدير الممتد من الحقل إلى مليتة».

ووصف رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، الواقعة بأنها «محاولة إجرامية أخرى تعرقل عمل المؤسسة، وتلحق الضرر بالاقتصاد الليبي»، حسب بيان على صفحة المؤسسة بموقع التواصل «فيسبوك».

ودعا صنع الله كافة القادة المحليين والسلطات في المنطقة إلى تحديد هوية مرتكبي هذا الفعل، منوها بأن المؤسسة ستتقدم ببلاغ إلى النائب العام بشأن الحادث، كما ستحرص على محاسبة المسؤولين عن هذا الفعل.

وتوقف الإنتاج في الحقل في 27 نوفمبر الماضي، بسبب اشتباكات وقعت في محيطه، قبل أن يعود إلى الإنتاج في اليوم التالي.

وأصدر صنع الله بيانا في حينه، لـ«تذكير جميع الأطراف أن حقول النفط والغاز هي المصدر الأساسي للدخل في ليبيا، ويجب الحفاظ عليها، بما يصب في صالح كافة أفراد الشعب الليبي. وعدم التعامل معها كأهداف عسكرية».

وأضاف: «إن أي عمليات قتال بالقرب من أي من منشآتنا يجبرنا على وقف الإنتاج، ضمانا لسلامة موظفينا. وعندما يتوقف الإنتاج، فإن الضرر يطال جميع الليبيين».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا