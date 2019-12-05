تشريعية البرلمان المصري : اتفاق السراج وتركيا باطل جملة وتفصيلا

أعلن رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري، رئيس حزب الوفد، المستشار بهاء الدين أبوشقة، رفضه التام للاتفاق الأمني البحري، الذي أبرمته حكومة الوفاق مع الحكومة التركية، معتبرا الاتفاق باطلا جملة وتفصيلا.

وأضاف بهاء الدين، في تصريح صحفي، أن اتفاق الحكومتين يمثل لعبا بالنار، في منطقة تحتاج إلى الهدوء لا إلى التأجيج، مطالبا بأن تعمل دول حوض المتوسط على الاتحاد ضد المخططات العثمانية، الرامية إلى تفتيت الدول العربية للسيطرة عليها، مطالبا المجتمع الدولي بإيقاف أطماع أردوغان، الذي يسعى إلى إشعال المنطقة، وتخريب العلاقات بين الدول.

كما أشاد برفض القوات المسلحة الليبية، والبرلمان لما وقعته حكومة السراج من اتفاقيات مع تركيا، محذرا من مثل هذه الاتفاقيات التي تؤدي إلى إفشال كل الجهود المبذولة لتحقيق وحدة الشعب الليبي، والخروج من الأزمة.

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