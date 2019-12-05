افتتاح طريق “سوق النسر” الحيوي في طبرق

افتتح رئيس المجلس التسييري بلدية طبرق طريق سوق النسر الممتد على طول 800 متر والذي يعتبر من الطرق الحيوية في المدينة.

ويربط الطريق الحيوي الجديد بين جزيرة المصطبة وطريق السنينات ويقع عليه سوق النسر وسوق السيارات ومسجد بلال.

ويُعتبر هذا الطريق واحدا من أهم المشروعات التي وقعت في الفترة الماضية بحضور وزير الحكم المحلي وحازت على دعم مباشر من رئاسة الحكومة المؤقتة.

وسيُسهّل الطريق الجديد حركة المرور لأصحاب المركبات وسوف يسهم في تخفيف الازدحام المروري في شوارع أخرى في بلدية طبرق.

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