الوطنية لنفط تكشف أسباب توقف الإنتاج في حقل الفيل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن الإنتاج في حقل الفيل النفطي قد توقف بسبب إغلاق غير قانوني لأحد الصمامات الموجودة على خط أنابيب التصدير الممتد من حقل الفيل النفطي إلى مليته.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في هذا الصدد “هذه محاولة إجرامية أخرى تعرقل عمل المؤسسة الوطنية للنفط وتلحق الضرر بالاقتصاد الليبي. ونحن ندعو كافة القادة المحليين والسلطات في المنطقة لتحديد هوية مرتكبي هذا الفعل. وستقوم المؤسسة الوطنية للنفط بإبلاغ النائب العام عن الحادثة، كما ستحرص على محاسبة المسؤولين عن هذا الفعل المشين”، بحسب قوله.

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