ميناء بنغازي يستقبل سفينتين على متنهما 4645 سيارة

استقبل ميناء بنغازي البحري، اليوم الخميس، سفينة نقل سيارات محملة بـ1200 سيارة قادمة من السوق الأوروبية.

كما رست في الميناء أيضا سفينة أخرى على متنها 3445 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية أيضا، حسب بيان إدارة الميناء على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك».

واستقبل الميناء الإثنين الماضي، سفينتين قادمتين من كوريا، وعلى متنهما أكثر من 2000 سيارة حديثة ومستعملة، قادمة من السوق الكورية.

ووصل إلى الميناء السبت الماضي سفينة تحمل سبعة آلاف طن من مادة الأسمنت (أكياس)، وأخرى على متنها 3594 طنا من مادة الأسفلت (قطران).

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