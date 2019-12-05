المؤسسات الأوروبية بصدد معاينة مضمون مذكرة التفاهم بين ليبيا تركيا

أكد مصدر أوروبي مطلع أن دوائر صنع القرار في المؤسسات الأوروبية بصدد معاينة وتحليل مضمون مذكرة التفاهم بين ليبيا تركيا، الموقعة في 27 نوفمبر الماضي.

وبحسب وكالة آكي أشار المصدر إلى أن هذه الوثيقة ستكون لها بالتأكيد “نتائج” على العلاقات الأوروبية – التركية والأوروبية الليبية، مؤكداً أن الوقت لا يزال مبكراً على الدخول في التفاصيل.

وكانت المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزف بوريل قد أصدرت أمس الأربعاء بياناً، عبرت فيه عن أمل الاتحاد بأن تحترم تركيا علاقات حسن الجوار ومبادئ القانون الدولي وقانون البحار، وبشكل خاص فيما يتعلق بالسيادة على المناطق البحرية.

وحث البيان تركيا على ضرورة الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

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