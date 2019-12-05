كونتي: بحثت مع ترامب الملف الليبي

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “باستفاضة عن ليبيا”.

وبحسب وكالة آكي قال كونتي أثرت اهتمام ترامب بحل سياسي نناضل من أجله.

وفي تصريحات صحافية بعد اللقاء الثنائي الذي جمعه وترامب في لندن الأربعاء، على هامش مشاركتهما بقمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أضاف كونتي، أنه “يجب علينا أن نحظى بدعم الولايات المتحدة على الإطلاق، لمعالجة حل سياسي”، للأزمة الليبية.

وردا على أولئك الذين سألوه عما إذا كان قد رأى الرئيس الأمريكي مستعداً للعب دور في ليبيا، أجاب رئيس الحكومة الإيطالي أن “ترامب حريص جدًا، فهو يعلم أننا نعرف الملف (الليبي) جيدًا والمنطقة”.

وخلص كونتي إلى القول، إن “هذا يسمح لنا بإجراء تقييمات أكثر دقة وحذراً”، أي أنها “أكثر استدامة من المنظور المستقبلي أيضا”.

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