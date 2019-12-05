بليحق: البرلمان سيحاسب أردغان وتميم والسراج أمام المحكمة الجنائية الدولية

ليبيا – قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن المجلس قام بعدة إجراءات سياسية بحق تركيا نتيجة لاعتدائها على السيادة الليبية عبر توقيعها على اتفاق باطل دستوريا بين رجب طيب أردوغان رئيس تركيا،وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

بليحق أوضح في تصريحات خاصة لـ”بوابة أخبار اليوم” أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح توجه لمجلس الأمن الدولي ولجامعة الدول العربية بخطابات لشرح الشق القانوني لإبراز بطلان الاتفاقية التي تم توقيعها بين السراج وأردوغان وذلك وفقا للإعلان الدستوري ووفقا للاتفاق السياسي الذي تنصل منه فائز السراج فلا يحق للسراج إبرام مثل تلك الاتفاقية.

وتابع:”سيتم تقديم ملفات للمحكمة الجنائية الدولية ضد رجب طيب أردوغان رئيس تركيا، وفايز السراج رئيس ما تسمى بحكومة الوفاق نتيجة لتلك الاتفاقية الباطلة فضلا عن دعم تركيا للميليشيات المسلحة التي تنضوي تحت إمرة السراج عبر إمدادها بالسلاح والطائرات المسيرة، وكل هذا وثق بالأدلة الدامغة، كما سيتم مقاضاة تميم بن حمد حاكم قطر، وصلاح بادي زعيم ميليشيا ما تسمى بالصمود”.

المتحدث باسم مجلس النواب إختتم تصريحاته قائلا:” خلال الفترة الماضية، قام مجلس النواب بتقديم ملفات للإدارة الأمريكية ولعدد من الدول الكبرى في العالم حول انتهاكات تركيا وقطر وهما البلدان اللذان لا يتورعان عن إمداد الميليشيات المسلحة بالأسلحة والعتاد في مواجهة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والآن سنتوجه للمحكمة الجنائية الدولية قريبا ضد أردوغان والسراج وتميم وبادي، وذلك فور أن ننتهي من إعداد الملف المتكامل المتضمن أدلة دامغة”.

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