ماكرون يعلن عن عقد قمة رباعية جديدة حول سوريا وليبيا بداية العام المقبل

ليبيا – أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن عقد قمة رباعية جديدة حول سوريا وليبيا ستجري خلال الأشهر الثلاثة الاولى من العام المقبل بين زعماء تركيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.

ماكرون أوضح في مؤتمر صحفي عقب قمة الناتو بالعاصمة البريطانية لندن أمس الأربعاء وفقاً لوكالة “الأناضول “التركية أنه يكن كل الاحترام لجهود تركيا في مكافحة الارهاب.

ودعا ماكرون إلى تكثيف الحوار بين حلفاء الناتو من أجل الحيلولة دون ظهور تنظيم داعش الإرهابي في شمال شرقي سوريا مجددا، مشيراً إلى وجود عدد من القضايا المختلف عليها بين تركيا وفرنسا،مشددا في هذا السياق على ضرورة استمرار الحوار بين البلدين.

وفيما يخص علاقات بلاده مع روسيا،صرح ماكرون أنه زود زعماء الناتو بطبيعة العلاقة القائمة بين موسكو وباريس ،مردفاً:”نولي أهمية لحماية أوروبا وتحقيق استقرارها وهذا الأمر لن يتم إلا عبر علاقات جيدة مع روسيا وموسكو لم تعد عدوا للناتو”.

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