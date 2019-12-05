الثني يتابع في القاهرة عمل لجنة العودة الطوعية للمهجرين الليبيين

التقى رئيس مجلس الوزراء، عبدالله الثني، اليوم، في القاهرة، مع لجنة العودة الطوعية للمهجرين، المكونة من وزير الخارجية، عبدالهادي الحويج، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، فتحية حامد، ووزير الصناعة، السنوسي صالح، ورئيس لجنة العودة الطوعية، علي الصغير .

واطلع رئيس الوزراء على عمل اللجنة، مؤكدا على ضرورة توفير احتياجات المهجرين، خاصة الذين يعانون من مشاكل في تسديد الرسوم المدرسية، وبعض المشاكل الصحية.

من جانبه أفاد رئيس لجنة العودة الطوعية، بأن عودة أول دفعة للمهجرين إلى مناطق شرق البلاد ستبدأ غدا.

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