قبرص تتقدم بشكوى لمحكمة لاهاي ضد “الأطماع التركية”

أكّد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس اليوم الخميس أن بلاده طلبت من محكمة العدل الدولية في لاهاي حماية حقوقها في الموارد المعدنية البحرية التي تنازعها تركيا السيادة عليها.

وقال أناستاسياديس إن بلاده ملتزمة بحماية حقوقها السيادية بكل الوسائل القانونية الممكنة، مضيفا أن هذا بالتحديد هو الغرض من الشكوى المقدمة إلى لاهاي.

وتنكر تركيا أن يكون لقبرص حق منح تراخيص، في رد على منح نيقوسيا تراخيص لشركات دولية للتنقيب فيها عن النفط والغاز، وتدعي أن بعض المناطق تتعدى على الجرف القاري التركي، كما أرسلت أنقرة سفن تنقيب خاصة بها للجزيرة.

يذكر أن النزاع على حقوق التنقيب عاد إلى الواجهة عقب توقيع تركيا وحكومة الوفاق اتفاقية تتعلق بالحدود المائية شرق المتوسط.

وسبق أن أكدت قبرص إلى جانب مصر واليونان، على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء الذي لن يتم الاعتداد به لكونه يتعدى صلاحيات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وفقاً لاتفاق الصخيرات، فضلاً عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال.

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