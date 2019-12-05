عقب لقائه بترامب.. كونتي: يجب أن يكون لأمريكا دوراً مركزياً بالملف الليبي

ليبيا – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستفاضة عن ليبيا ،مضيفاً:”وقد أثرت إهتمامه بحل سياسي نناضل من أجله”.

كونتي وفي تصريحات صحافية بعد اللقاء الثنائي الذي جمعه والرئيس ترامب في لندن أمس الأربعاء على هامش مشاركتهما بقمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) وفقاً لما أوردته وكالة “آكي”الإيطالية أضاف كونتي أنه:”يجب علينا أن نحظى بدعم الولايات المتحدة على الإطلاق لمعالجة حل سياسي للأزمة الليبية”.

وردا على أولئك الذين سألوه عما إذا كان قد رأى الرئيس الأمريكي مستعداً للعب دور في ليبيا أجاب رئيس الحكومة أن :”ترامب حريص جدًا، فهو يعلم أننا نعرف الملف الليبي جيدًا والمنطقة”.

وتابع:”إن هذا يسمح لنا بإجراء تقييمات أكثر دقة وحذراً أي أنها أكثر إستدامة من المنظور المستقبلي أيضا”.

كما نوّه كونتي إلى أن للولايات المتحدة دوراً أساسياً بالتأكيد في منطقة المتوسط الموسعة وكذلك الأمر بالنسبة لليبيا أيضًا.

كونتي وفي مؤتمر صحفي عقده في لندن على هامش حضوره قمة الناتو أمس الأربعاء أضاف أنه بإمكان الولايات المتحدة بل يجب عليها أن يكون لها دوراً أساسياً في الملف الليبي ،قائلاً:”لقد شاركنا دائماً في هذه الملفات”.

وتابع رئيس الحكومة الإيطالية أنه بصرف النظر عنهم في محاولة لتوجيه الحل السياسي ستكون نهاية الصراع الليبي أمر يستحيل التفكير فيه.

أما بالنسبة للقمة الرباعية المصغرة التي التأمت أمس الثلاثاء دون مشاركة إيطاليا،علق كونتي قائلا:”كانت قمة عن سورية نشأت بصيغة أخرى،مشيرا الى أنه لا أحد يتحدث عن ليبيا دون إشراك إيطاليا بالأمر.

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