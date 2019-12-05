تعليم الوفاق توجه باستبدال أي معلم غير ملتزم

وجه وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة باستبدال أي معلم غير كفؤ أو غير ملتزم بمعلم آخر من الاحتياط العام.

وقال جمعة في كتاب وجهه لمديري مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي وإدارة الاحتياط العام ولمراقبي التعليم بالبلديات كلاً فيما يخصه بالإيعاز إلى العاملين التابعين له بضرورة العمل بشكل تكاملي وبروح الفريق الواحد بحيث يتم وضع آلية عمل ناجعة وسريعة التنفيذ لاستبدال أي معلم غير كفؤ أو غير ملتزم بأداء المهام المنوطة به بمعلم أخر من الاحتياط العام ومن دون أي تعقيدات إدارية وذلك من خلال التواصل والتنسيق المباشر بين المفتش التربوي وقسم الاحتياط العام بمراقبات التعليم.

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