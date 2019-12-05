اخبار ليبيا الان

لجنة الدفاع النيابية: خاطبنا مجلس الأمن بشأن ضرورة سحب الإعتراف بحكومة الصخيرات

تم النشر منذُ 41 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال رئيس لجنتي الدفاع والأمن القومي والداخلية بمجلس النواب طلال الميهوب إن الاتفاق التركي مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج غير قانوني وأمر خطير للغاية.

الميهوب أشار في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” أمس الأربعاء إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومي عبّرت عن رفضها للاتفاق وتنسق مع قيادة الجيش لاستهداف كل ما له علاقة بالشأن العسكري التركي في ليبيا.

ولفت إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومي خاطبت مجلس الأمن والجامعة العربية ولجنة العقوبات لوضع حد لعبث تركيا في بشكل خاص والمتوسط بشكل عام فضلاً عن توجيه خطاب للبرلمان اليوناني بضرورة تحرك اليونان لسحب اعتراف أثينا بحكومة الصخيرات ورفض الاتفاقية التي تزعزع أمن واستقرار المتوسط.

الميهوب أكد أن مجلس النواب موقفه واضح من حكومة الصخيرات غير القانونية والتي تم تنصيبها من المجتمع الدولي نظراً لمعرفته بأن الحكومة باتت حكومة إرهاب وتطرف وليست حكومة وفاق ليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • قال تعالى : إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11)
    فلما لا يستغل البرلمان هذه الفرصة الذهبية لمخاطبة اوربا الكارهة لاردوغان وتصرفاته ومن خلال الاعلام الاوربى ننقل لهم الحقائق كاملة ان السراج مغتصب للسلطة وان الحكومة الشرعية هى حكومة عبدالله الثنى التى نالت ثقة البرلمان وهى حكومة مدنية تحكم غالبية ليبيا وان القائد الاعلى للجيش الوطنى هو اعلى سلطة منتخبة رئيس البرلمان سيزهل العالم وهو يشاهد الحققيقة ويعرف اكاذيب الاخوان عن حكم العسكر فلا يحكم ليبيا مجلس عسكرى كما يدعون بل هو نفسه اخر رئيس وزراء كان فى طرابلس والبداية زيارة لليونان لرئيسى مجلس النواب والحكومة تلبية لدعوة رئيس اليونان يكون الاستقبال الرسمى فيها رادعا للخوان ومن خلال مؤتمر صحفى عالمى يطالب العالم باعادة الشرعية لاصحابها وبعدها زيارة لفرنسا تخيلوا ان السراج لايستطيع مقابلة رئيس دولة عضو فى الاتحاد الاوربى وانتم لديكم فرصة تغير مسار برلين تماما ودعم هائل للجيش الوطنى وفرصة لاستغلال غباوة الاخوان

    رد