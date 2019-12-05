لجنة الدفاع النيابية: خاطبنا مجلس الأمن بشأن ضرورة سحب الإعتراف بحكومة الصخيرات

ليبيا – قال رئيس لجنتي الدفاع والأمن القومي والداخلية بمجلس النواب طلال الميهوب إن الاتفاق التركي مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج غير قانوني وأمر خطير للغاية.

الميهوب أشار في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” أمس الأربعاء إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومي عبّرت عن رفضها للاتفاق وتنسق مع قيادة الجيش لاستهداف كل ما له علاقة بالشأن العسكري التركي في ليبيا.

ولفت إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومي خاطبت مجلس الأمن والجامعة العربية ولجنة العقوبات لوضع حد لعبث تركيا في بشكل خاص والمتوسط بشكل عام فضلاً عن توجيه خطاب للبرلمان اليوناني بضرورة تحرك اليونان لسحب اعتراف أثينا بحكومة الصخيرات ورفض الاتفاقية التي تزعزع أمن واستقرار المتوسط.

الميهوب أكد أن مجلس النواب موقفه واضح من حكومة الصخيرات غير القانونية والتي تم تنصيبها من المجتمع الدولي نظراً لمعرفته بأن الحكومة باتت حكومة إرهاب وتطرف وليست حكومة وفاق ليبي.

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