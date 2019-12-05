اختتام لقاء حول العنف ضد المرأة

اختتم اليوم الخميس بالعاصمة طرابلس اللقاء التشاوري لتقييم استجابة مؤسسات سيادة القانون للعنف ضد المرأة بإشراف وزارة الداخلية ووزارة العدل وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن مخرجات اللقاء التشاوري تمثلت في العمل على ترجمة توصيات الورشة إلى أرض الواقع في جملة من البرامج والأنشطة من خلال عمل ميداني وبرامج واضحة في كل ما يخص العنف ضد المرأة بحيث تعتمد على خبرات وطنية في وزارة الداخلية ووزارة العدل كما أوصى المشاركون في اللقاء بالعمل على بناء القدرات وتطوير الأداء في مؤسسات أنفاذ القانون.

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