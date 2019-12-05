اخبار ليبيا الان

الثني يدعو دولًا عربية لاتخاذ موقف صلب تجاه حكومة الوفاق

تم النشر منذُ 16 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان

دعا رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني كلا من مصر والإمارات والسعودية وروسيا إلى اتخاذ موقف صلب وموحد بشأن حكومة الوفاق والتي لم تنل ثقة مجلس النواب.

وقال الثني في حواره مع وكالة “سبوتنيك” الروسية إن الدولة هي التي تتحكم في أن ترعى مصالحها بالاتجاه الذي تراه مناسبا، متسائلا ما هي مصالح مصر أو الإمارات أو السعودية أو روسيا حين تعترف بحكومة الوفاق.

وأضاف، أن على هذه الدول أن تتخذ موقفا قويا بأن حكومة الوفاق غير شرعية، مدام مجلس النواب لا يعترف بها.

من جهة أخرى، قال الثني، إن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق باطلة من الناحية الدستورية والقانونية، لأنها لم تحظَ باعتماد مجلس النواب، كما أنه لا توجد أي اتفاقية تمنح رئيس الوزراء حق توقيع اتفاقية خارج الدولة ما لم تُعتمد من برلمان الدولة.

وقال، “إن هذه الاتفاقية لا تعني شيئا بالنسبة لي، فهي من الناحية القانونية اتفاقية باطلة وفقا لكل الأعراف والقوانين الدولية”، مشيرًا إلى أن الاتفاقية بكل تأكيد لها تداعيات خطيرة جدا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • .الحل بسيط يذهب عبدالله الثنى الى اليونان ويستقبل استقبال رسمى كرئيس حكومة شرعية نالت ثقة البرلمان ويوقع مذكرة لترسيم الحدود ايا كان صيغتها وتعرض على البرلمان الليبى لمناقشتها والتعديل فيها حسب المصلحة الوطنية وسيتم نقل مراحل هذه المناقشات دوليا وتلفت الانظار للعالم كله ان هناك برلمان منتخب فى ليبيا وحكومة نالت ثقته على العالم كله الاعتراف بها لسيطرتها على غالبية ليبيا وسيكتشف العالم كذب الاخوان من اكذوبة حكم العسكر عندما بعلموا ان المناطق المحررة يحمها رئيس وزراء لم يستطيع احد تغييره الا بموافقة البرلمان وان القائد الاعلى للجيش الوطنى هو اعلى سلطة مدنية منتخبة فرصة ذهبية لوصول الحقيقة من خلال الاتحاد الاوربى قبل انعقاد مؤتمر برلين فلا تصيعوها استغلوا غباوة الاخوان وغيروا الواقع ليعترف العالم بشرعية الحكومة المؤقتة ويخسر الخوان ورقة التوت اخر مالديهمى.

    رد