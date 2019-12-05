الثني يدعو دولًا عربية لاتخاذ موقف صلب تجاه حكومة الوفاق

بنغازي-العنوان

دعا رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني كلا من مصر والإمارات والسعودية وروسيا إلى اتخاذ موقف صلب وموحد بشأن حكومة الوفاق والتي لم تنل ثقة مجلس النواب.

وقال الثني في حواره مع وكالة “سبوتنيك” الروسية إن الدولة هي التي تتحكم في أن ترعى مصالحها بالاتجاه الذي تراه مناسبا، متسائلا ما هي مصالح مصر أو الإمارات أو السعودية أو روسيا حين تعترف بحكومة الوفاق.

وأضاف، أن على هذه الدول أن تتخذ موقفا قويا بأن حكومة الوفاق غير شرعية، مدام مجلس النواب لا يعترف بها.

من جهة أخرى، قال الثني، إن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق باطلة من الناحية الدستورية والقانونية، لأنها لم تحظَ باعتماد مجلس النواب، كما أنه لا توجد أي اتفاقية تمنح رئيس الوزراء حق توقيع اتفاقية خارج الدولة ما لم تُعتمد من برلمان الدولة.

وقال، “إن هذه الاتفاقية لا تعني شيئا بالنسبة لي، فهي من الناحية القانونية اتفاقية باطلة وفقا لكل الأعراف والقوانين الدولية”، مشيرًا إلى أن الاتفاقية بكل تأكيد لها تداعيات خطيرة جدا.