الدرسي: البرلمان قادر على إيقاف الاتفاق بين السراج وأردوغان

ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إن البرلمان قادر على إيقاف الاتفاق بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لافتاً إلى أن مجلس النواب يمتلك تلك الصلاحيات لإلغائها ووضع السراج في موقف محرج.

الدرسي أكد في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” أمس الأربعاء على ضرورة عقد جلسة طارئة وغير عادية لمجلس النواب للرد على اتفاقية السراج مع نظام أردوغان.

وأعرب عضو مجلس النواب عن أسفه لعدم الدعوة لعقد تلك الجلسة لبحث الأمر، مشيراً إلى أن البرلمان يملك القدرة والإمكانيات لتغيير وتعديل المجلس الرئاسي شريطة وجود تحرك عربي على مستوى الجامعة العربية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية