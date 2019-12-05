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الدرسي: البرلمان قادر على إيقاف الاتفاق بين السراج وأردوغان

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إن البرلمان قادر على إيقاف الاتفاق بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لافتاً إلى أن مجلس النواب يمتلك تلك الصلاحيات لإلغائها ووضع السراج في موقف محرج.

الدرسي أكد في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” أمس الأربعاء على ضرورة عقد جلسة طارئة وغير عادية لمجلس النواب للرد على اتفاقية السراج مع نظام أردوغان.

وأعرب عضو مجلس النواب عن أسفه لعدم الدعوة لعقد تلك الجلسة لبحث الأمر، مشيراً إلى أن البرلمان يملك القدرة والإمكانيات لتغيير وتعديل المجلس الرئاسي شريطة وجود تحرك عربي على مستوى الجامعة العربية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • الحل بسيط يذهب عبدالله الثنى الى اليونان ويستقبل استقبال رسمى كرئيس حكومة شرعية نالت ثقة البرلمان ويوقع مذكرة لترسيم الحدود ايا كان صيغتها وتعرض على البرلمان الليبى لمناقشتها والتعديل فيها حسب المصلحة الوطنية وسيتم نقل مراحل هذه المناقشات دوليا وتلفت الانظار للعالم كله ان هناك برلمان منتخب فى ليبيا وحكومة نالت ثقته على العالم كله الاعتراف بها لسيطرتها على غالبية ليبيا وسيكتشف العالم كذب الاخوان من اكذوبة حكم العسكر عندما بعلموا ان المناطق المحررة يحمها رئيس وزراء لم يستطيع احد تغييره الا بموافقة البرلمان وان القائد الاعلى للجيش الوطنى هو اعلى سلطة مدنية منتخبة فرصة ذهبية لوصول الحقيقة من خلال الاتحاد الاوربى قبل انعقاد مؤتمر برلين فلا تصيعوها استغلوا غباوة الاخوان وغيروا الواقع ليعترف العالم بشرعية الحكومة المؤقتة ويخسر الخوان ورقة التوت اخر مالديهمى

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