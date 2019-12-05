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مفوضية الانتخابات تنظم برنامجا تدريبيا لذوي الاحتياجات الخاصة في تونس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تزامنا مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية في تونس، برنامجا تدريبيا حول المشاركة الانتخابية لذوي الاحتياجات الخاصة تحت عنوان “التدقيق على محطات الاقتراع، والتصميم المعماري سهل الوصول”.

حيث يناقش البرنامج جملة من المحاور، من بينها أهم الأطر القانونية لإشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية الانتخابية، والمفاهيم والنماذج المتعلقة بمحطة الاقتراع التي تسهل وصول هذه الفئة من المواطنين إليها، مع عرض نموذج لمحطة اقتراع يراعى فيها التصميم المعماري المناسب الذي يفي بشروط الوصول.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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