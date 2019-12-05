الثني يدعو لسحب الاعتراف بحكومة الوفاق

دعا رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، عددا من الدول إلى اتخاذ موقف صلب وموحد بشأن سحب الاعتراف بحكومة الوفاق غير الدستورية.

وقال الثني لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إنه لا توجد أي عقود مع الحكومة المصرية لأنها حتى الآن تتعامل مع حكومة الوفاق وتعترف بها.

وأضاف: “لا يوجد مع مصر سوى اتفاقية واحدة، وملتزمون بها، وهي إمدادنا بالكهرباء في المنطقة الشرقية وندفع لهم وفق الجدولة”.

وفي هذا الصدد، دعا الثني كلا من مصر والإمارات والسعودية وروسيا إلى اتخاذ موقف صلب وموحد بشأن حكومة الوفاق والتي لم تنل ثقة البرلمان.

وأوضح الثني أن سيادة الدولة هي التي تتحكم في أن ترعى مصالحها بالاتجاه الذي تراه مناسبا، متسائلا ما هي مصالح مصر أو الإمارات أو السعودية أو روسيا حين تعترف بحكومة الوفاق، قائلا: يجب أن يتخذوا موقفا قويا لأن الوفاق غير شرعية، وبرلماننا لا يعترف بها، ومن المفترض ألا تعترف هذه الدول بها.

وحول الاستثمارات التركية في ليبيا، أشار إلى أن كل الاتفاقيات الموقعة قبل 2011 متوقفت الآن في المنطقة الشرقية والغربية، وأن الشركات أغلقت، مؤكدا أنه “سيتم إعادة النظر، إذا كانت تركيا تود فتح صفحة جديدة والتعامل مع الليبيين كدولة مستقلة ولا تتدخل في شؤنها السياسية”.

وتابع قائلا: “أما إذا كانت تركيا تعتبر نفسها هي الحاكم وتتدخل في شؤننا الداخلية وتخلق فتنة بين مكونات الشعب الليبي خاصة في مصراته وتحاول أن تعيد النزعة التركية القديمة والإمبراطورية العثمانية – حينها سيقف كل الناس ضدها”.

وفيما يخص الاتفاق الأمني بين تركيا وحكومة الوفاق غير الدستورية، أوضح الرئيس أن هذه الاتفاقية من الناحية الدستورية والقانونية باطلة، لأنها لم تحظَ باعتماد البرلمان الشرعي والوحيد في ليبيا.

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