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سلامة يبحث مع الخارجية التونسية الأوضاع في ليبيا وترتيبات مسار برلين

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

التقى مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة اليوم الخميس، كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف تسيير وزارة الشؤون الخارجية التونسية، صبري باش طبجي في ديوان الوزارة بالعاصمة تونس.

وقالت البعثة الأممية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا وترتيبات مسار برلين الرامية لبناء موقف دولي موحد يوفر البيئة اللازمة لإحياء العملية السياسية في ليبيا.

ويواصل سلامة إجراء مشاورات دولية وإقليمية في إطار التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي المرتقب حول ليبيا المزمع عقده في العاصمة الألمانية، برلين، خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع التحضيري الخامس لممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا وإيطاليا وتركيا ومصر والإمارات العربية المتحدة في غضون الأيام المقبلة من الشهر الجاري.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • باهى .قال تعالى : إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11)
    فلما لا يستغل البرلمان هذه الفرصة الذهبية لمخاطبة اوربا الكارهة لاردوغان وتصرفاته ومن خلال الاعلام الاوربى ننقل لهم الحقائق كاملة ان السراج مغتصب للسلطة وان الحكومة الشرعية هى حكومة عبدالله الثنى التى نالت ثقة البرلمان وهى حكومة مدنية تحكم غالبية ليبيا وان القائد الاعلى للجيش الوطنى هو اعلى سلطة منتخبة رئيس البرلمان سيزهل العالم وهو يشاهد الحققيقة ويعرف اكاذيب الاخوان عن حكم العسكر فلا يحكم ليبيا مجلس عسكرى كما يدعون بل هو نفسه اخر رئيس وزراء كان فى طرابلس والبداية زيارة لليونان لرئيسى مجلس النواب والحكومة تلبية لدعوة رئيس اليونان يكون الاستقبال الرسمى فيها رادعا للخوان ومن خلال مؤتمر صحفى عالمى يطالب العالم باعادة الشرعية لاصحابها وبعدها زيارة لفرنسا تخيلوا ان السراج لايستطيع مقابلة رئيس دولة عضو فى الاتحاد الاوربى وانتم لديكم فرصة تغير مسار برلين تماما ودعم هائل للجيش الوطنى وفرصة لاستغلال غباوة الاخوان

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