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وفد مجلس النواب ينسحب من ملتقى “برلمانيون من أجل القدس” بالمغرب

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أعلن وفد مجلس النواب الليبي، انسحابه من المشاركة في ملتقى “برلمانيون من أجل القدس” الذي يقام في المغرب خلال هذينا اليومين.

وقال عضو مجلس النواب عادل محفوظ، إن الوفد الليبي انسحب من المشاركة في الملتقى بسبب تسجيل اعتراضهم على أجندة المنظمة المعدة للملتقى ومتاجرتها بالقضية الفلسطينية، إضافة إلى ما صدر عن الوفد الجزائري من إساءة تجاه ليبيا، بحسب ما نشر مجلس النواب على موقعه الرسمي اليوم الخميس.

وأوضح محفوظ، أن انسحابه رفقة عضو المجلس محمد اجديد الممثلين لمجلس النواب الليبي، جاء نظرا لإعداد برنامج الملتقى الذي أقيم في المغرب قد جرى داخل تركيا من قبل جماعة الإخوان المسلمين ووفقاً لأجنداتهم، على حد قوله.

وقد تأسس ملتقى “برلمانيون لأجل القدس” في 15 أكتوبر 2015 في اسطنبول، وقد انبثق الملتقى عن المؤتمر التأسيسي الذي عقد بمشاركة 150 برلمانيا وبرلمانية يمثلون 30 بلدا عربيا وإسلاميا.

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اخبار ليبيا 24

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  • القدس ضاعت على يد تميم واردوغان .قال تعالى : إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11)
    فلما لا يستغل البرلمان هذه الفرصة الذهبية لمخاطبة اوربا الكارهة لاردوغان وتصرفاته ومن خلال الاعلام الاوربى ننقل لهم الحقائق كاملة ان السراج مغتصب للسلطة وان الحكومة الشرعية هى حكومة عبدالله الثنى التى نالت ثقة البرلمان وهى حكومة مدنية تحكم غالبية ليبيا وان القائد الاعلى للجيش الوطنى هو اعلى سلطة منتخبة رئيس البرلمان سيزهل العالم وهو يشاهد الحققيقة ويعرف اكاذيب الاخوان عن حكم العسكر فلا يحكم ليبيا مجلس عسكرى كما يدعون بل هو نفسه اخر رئيس وزراء كان فى طرابلس والبداية زيارة لليونان لرئيسى مجلس النواب والحكومة تلبية لدعوة رئيس اليونان يكون الاستقبال الرسمى فيها رادعا للخوان ومن خلال مؤتمر صحفى عالمى يطالب العالم باعادة الشرعية لاصحابها وبعدها زيارة لفرنسا تخيلوا ان السراج لايستطيع مقابلة رئيس دولة عضو فى الاتحاد الاوربى وانتم لديكم فرصة تغير مسار برلين تماما ودعم هائل للجيش الوطنى وفرصة لاستغلال غباوة الاخوان

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