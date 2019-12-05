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الدينار يصعد أمام الدولار واليورو في السوق السوداء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انخفضت أسعار صرف العملات الأجنبية مساء اليوم الخميس أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن
وتراجع الدولار ما مقداره قرشان وبيع بـ 3.910 دنانير، وشملت حالة الانخفاض اليورو أيضا الذي تراجع ما مقداره قرش واحد وبيع في سوق المشير بـ4.330 دنانير.

ولم يسلم الذهب عيار 18 كسر من تراجع الأسعار وفقد من قيمته دينارا واحداً، إذ بيع الغرام الواحد منه بـ134 دينارا.
التراجعات شملت الليرة التركية التي فقدت قرشا واحدا من قيمتها وبيعت على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا بـ0.670 قرشا لليرة.

ولم تؤثر حالة الانخفاض على الجنيه المصري الذي ظل مستقرا عند 0.220 قرشا للجنيه، بينما انخفض الدينار التونسي بشكل طفيف أمام الدينار الليبي وبيع في راس اجدير مساء اليوم بـ 1.360 دينار.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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