الدينار يصعد أمام الدولار واليورو في السوق السوداء

انخفضت أسعار صرف العملات الأجنبية مساء اليوم الخميس أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن

وتراجع الدولار ما مقداره قرشان وبيع بـ 3.910 دنانير، وشملت حالة الانخفاض اليورو أيضا الذي تراجع ما مقداره قرش واحد وبيع في سوق المشير بـ4.330 دنانير.

ولم يسلم الذهب عيار 18 كسر من تراجع الأسعار وفقد من قيمته دينارا واحداً، إذ بيع الغرام الواحد منه بـ134 دينارا.

التراجعات شملت الليرة التركية التي فقدت قرشا واحدا من قيمتها وبيعت على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا بـ0.670 قرشا لليرة.

ولم تؤثر حالة الانخفاض على الجنيه المصري الذي ظل مستقرا عند 0.220 قرشا للجنيه، بينما انخفض الدينار التونسي بشكل طفيف أمام الدينار الليبي وبيع في راس اجدير مساء اليوم بـ 1.360 دينار.

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