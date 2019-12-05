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ملتقى مجالس وأعيان المنطقة الغربية يعلن رفضه اتفاق السراج وتركيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن أعيان المنطقة الغربية، ومنسقو القيادة العامة، ومؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة، في ختام ملتقاهم الثاني الذي عقدوه في الزنتان، رفضهم للاتفاق الذي تم بين حكومة السراج وتركيا.

وجاء في البيان، أنهم يرفضون محاولات قوى البغي لإعادة فرض الوصاية، وإرجاع ليبيا للقرن 15، وأكدوا في رسالة وجهوها إلى مجلس النواب، والحكومة المؤقتة، والقيادة العامة، وجامعة الدول العربية، ومنظومة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، أنهم يرفضون ويستنكرون الاتفاق الذي تم بين السراج وتركيا، وأن المجلس الرئاسي خارج العمل منذ ديسمبر 2017.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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