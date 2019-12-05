«صحة الموقتة» تحدد 5 شروط لاستجلاب أطباء زائرين أجانب

حددت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، خمسة شروط لاستجلاب أطباء زائرين أجانب، محذرة العيادات والمصحات الخاصة والشركات الطبية، من استجلابهم «دون أخذ الأذن والموافقة من الوزارة».

وفي كتاب وجهه وزير الصحة سعد عقوب لكافة مديري شركات الخدمات الطبية وأصحاب المصحات والعيادات الخاصة، حدد فيه الشروط وهي «المؤهل العلمي معتمد من الجهات المختصة مرفق بالسيرة الذاتية ووثيقة التأمين والمسؤولية الطبية وإذن مزاولة المهنة من النقابة المختصة».

ولفت عقوب إلى أن «الوزارة ماضية في تطبيق القانون المتعلق بتنظيم عمل القطاع الصحي الخاص بالبلاد وتتحمل مسؤوليتها في هذا المجال٬ داعية الجميع للتجاوب مع إدارة القطاع الخاص بالوزارة والمكاتب التابعة لها بالبلديات بتطبيقه».

وشدد الدكتور سعد عقوب على مديري شركات الخدمات الطبية وأصحاب المصحات والعيادات الخاصة ضرورة «التأكد من المؤهلات العلمية للأطباء الزائرين وإتمام الإجراءات الخاصة بهم ومطابقتها للقوانين واللوائح المعمول بها بالبلاد، مع تحمل كافة المسؤولية القانونية في حالة مخالفتها لمضمون هذا الكتاب».

وأشار وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب إلى أن هذه «الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة في هذا المجال عامة وشاملة، لمنح الموافقة للأطباء الزوار من الخارج».

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