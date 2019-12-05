السراج لسفراء الاتحاد الأوروبي وألمانيا: هذه شروط وقف إطلاق النار

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الخميس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، كلا من سفير الاتحاد الأوروبي آلن بوجيا، وسفير ألمانيا أوليفر اوفتشا المعتمدين لدى ليبيا، وذلك بحضور سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور والمستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي طاهر السني وسفير ليبيا لدى ألمانيا جمال برق.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الوضعين السياسي والأمني في ليبيا.

واكد السراج تمسك حكومة الوفاق بالثوابت الوطنية في معالجة الأوضاع في ليبيا محليا ودوليا، مشددا على ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي والأجسام المنبثقة عنه كمرجعية أساسية لأي حوار أو اتفاق، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

وقال السراج أن أي حديث عن وقف اطلاق النار يرتبط بانسحاب قوات الجيش مشددا على ضرورة مشاركة كافة الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر برلين.

من جانبهما عبر السفيرين عن تفهمهما لموقف لسراج مؤكدين بأن لا حل عسكري للازمة الليبية، وعلى ضرورة العودة إلى الحوار والمسار السياسي، وشددوا على رفض كل من الاتحاد الأوروبي وألمانيا للهجمات التي تطال المدنيين، ولأي خرق لقرار مجلس الامن بحظر الأسلحة.

وأطلع السفير الألماني السراج على الخطوات والاتصالات التي تمت لإيجاد توافق بين الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بالشأن الليبي تمهيدا لعقد مؤتمر برلين.

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