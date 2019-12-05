بوابة إفريقيا تنشر نسخة مسربة من مذكرة التفاهم الموقعة بين الرئاسي وتركيا

تحصلت بوابة إفريقيا نسخة مسربة من مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق حول حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب الفقرة الأولى من الاتفاقية في مادتها الأولى الاتفاقية تبدأ حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين تركيا وليبيا في البحر المتوسط من النقطة “أ” وتنتهي عند النقطة “ب”

وبموجب الاتفاقية وبحسب الفقرة الثانية من المادة الأولى تم “توضيح حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المذكرة في الخريطة البحرية رقم INT 308 Nautical chart (Data Source: BA 183 chart Ed.1992

بمقاس رقم 1: 1.102. 000 (ملحق 1) وأيضا تم توضيح الأحداثيات في الخريطة المرفقة في (الملحق ) ضمن نظام إحداثيات الخريطة باستخدام ( WGS- 84 Datum ) لتوضيح الإحداثيات الجغرافية المذكورة في الفقرة الأولى.

وبحسب الفقرة الثالثة من المادة الأولى فقد “تم توضيح الإحداثيات الخاصة بنقاط الأساس لتحديد خط الوسط في (ملحق)

ونصت المادة الثانية على اعتبار الملحقان المشار إليهما في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى جزء لا يتجزأ من هذه المذكرة”.

ونصت المادة الثالثة على أنه “فور دخول المذكرة حيز التنفيذ يتم تسجيلها لدى السكرتيرية العامة للأمم المتحدة وفقا للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة”.

وتقضي المادة الرابعة من الاتفاقية بأن يتم “حل أي نزاع ينشأن عن تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم هذه عبر القنوات الدبلوماسية بروح التفاهم والتعاون المتبادل وفقا للمادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة” وفي “حال وجود مصادر ثروات طبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين تمتد لمنطقة الطرف الآخر يمكن للطرفين عقد اتفاقيات لغرض استغلال هذه المصادر بشكل مشترك” كما أنه في “حال شروع أحد الطرفين في إجراء مفاوضات مع دولة أخرى لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة معها أو يمس الإحداثيات الموضحة في المادة الأولى على هذا الطرف إبلاغ الطرف الآخر والتفاوض معه بالخصوص”.

ونصت المادة الخامسة من الاتفاقية على أنه “يجوز لكلا الطرفين أن يقترح مراجعة وتعديل هذه المذكرة باستثناء المادتين الأولى والثانية بتقديم المقترح كتابيا للطرف الآخر عن طريق القنوات الدبلوماسية ويتم التعديل بموافقة الطرفين”.

وبحسب المادة الخامسة “تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ فور استلام آخر إشعار خطي من قبل أحد الطرفين مفاده إتمام إجراءات اعتمادها عبر القنوات الدبلوماسية وفق الإجراءات القانونية لكل طرف”.

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