إصابة طفل برصاصة طائشة أثناء دوامه بمدرسة في بني وليد

تعرض الطفل عبدالحميد إبراهيم الفقهي، اليوم الخميس، للإصابة برصاصة طائشة في ساقه أثناء دوامه الرسمي داخل فصله بمدرسة «ابن الهيثم للتعليم الأساسي» في بني وليد.

وأكد أحد أقارب الطفل لـ«بوابة الوسط» أن التلميذ عبدالحميد «أُصيب بعيار ناري وهو جالس داخل الفصل» أثناء دوامه بالمدرسة، وجرى نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

يشار إلى أن ظاهرة إطلاق الرصاص العشوائي بالمناسبات الاجتماعية في مدينة بني وليد ازدادت بشكل كبير، ما دعا عددًا من منظمات المجتمع المدني لإطلاق حملات للتوعية من مخاطر إطلاق النار العشوائي.

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